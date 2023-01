Amici 22 | sul Capodanno Gate arrivano le parole del padre di Wax

Il Fatto Quotidiano

... conosce l'Europa e conosce le questioni epocali che stiamo attraversandopiano globale anche ... Ha detto questo Di Maio intervenendo a Davos alla cenadell'Ucraina. Presenti tra le altre ......fosse invece profonda e genuina la completa estraneità di quella tradizione politica alle ragioni dello Stato di diritto incardinatorispetto dei diritti individuali, non quelli deglie ... Amici, nuovi dettagli sul “noce moscata-gate”: “Tutto confermato, i ragazzi hanno cercato… Per Di Stefano, infatti, la municipalizzata dei rifiuti (per la quale è stato appena approvato un piano industriale da 700 milioni di euro), elargisce "milioni di euro per assumere dirigenti amici - ...La data della prima puntata del Serale di Amici è ormai nota e continua la corsa verso la prossima ... Se nella puntata del 15 gennaio abbiamo assistito a dispute sul caso che è stato rinominato il ...