Amici 22 | Raimondo Todaro duro contro Mattia Zenzola | “Mi hai mancato di rispetto”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha ricevuto una strigliata dal maestro, dopo che il ballerino di22 ha scelto di fare una lezione con Alessandra Celentano. L’allievo, però, non lo aveva comunicato al suo professore, che l’ha scoperto in puntata, quando è stato mostrato il filmato. A seguito della lezione con la Celentano,ha ricevuto un compito dalla docente:, ormai avrai capito che sono testarda. Ti consegno un altro compito. Non sarà latino puro ma contaminato da me. Lo scopo però è sempre lo stesso: vederti sicuro, convinto, maschio e adulto, almeno quando balli! Ci sarà qualche difficoltà in più a livello di passi, non voglio mai più vederti traballare nelle piroquettes quando fai latino e sempre! Sono certa, però, che fare questo lavoro servirà ...