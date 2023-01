Amici 22 | anticipazioni 19 gennaio 2023 | ballerina al serale e cosa è stato detto sul Capodanno Gate

(Di giovedì 19 gennaio 2023)22,è successo durante la nuova registrazione di questo pomeriggio? La puntata andrà in onda questa domenica (22) su Canale 5 e presenta dei risvolti molto interessanti: Isobel ha conquila maglia del22,19: Isobel riceve la maglia delLe pagine Twitter di Gossip Tv... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SuperGuidaTV

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (premi F5 per aggiornare)ISOBEL riceve la maglia del serale #AMICI22 #amicispoiler (@gossiptv__) January 19, 2023E proprio daproviene anche Albe , che nell'edizione dello scorso anno riuscì ad arrivare ... Programma che lo vedrà tornare, secondo alcune, nella puntata che andrà in onda domenica ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 22 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler Amici 22, anticipazioni della puntata regustrata oggi: entra nella scuola un nuovo allievo che conisciamo bene Oggi pomeriggio hanno registrato una nuova puntata di che vedremo Domenica prossima. Samu ...Amici 22, anticipazioni 19 gennaio 2023, ecco cosa è successo durante la nuova registrazione del talent show: una ballerina al serale.