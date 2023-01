Altro infortunio per Zapata | Gasperini | “Problema muscolare | salta la Juve”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. “Tanti gol e tante buone azioni”. C’è soddisfazione in Gian Pierodopo il 5-2 inflitto allo Spezia dall’Atalanta che vale un posto ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno l’Inter a San Siro. “Non è mai facile passare ai quarti, nonostante tutto, viste le altre partite di Coppa Italia finite ai supplementari o ai rigori. Ci siamo con merito”. “Ne abbiamo subiti anche 4, ma se ne fai tanti vinci le partite” spiegain conferenza stampa, “ci misureremo con lantus domenica, abbiamo ancora bisogno di fare delle cose per esser ancora più concreti e avvicinarci alle big”. Ciò che preoccupaè la situazione infortuni, perché dopo Zappacosta per Torino non ci sarà nemmeno Duvana causa di un...

FantaMaster

...più difficile " La mia situazione sportiva più difficile è stata nel 2020 con l', mi ... Lo sport avvicina persone di qualsiasi estrazione sociale diventando ognuno una risorsa per l', un ...... l'acciacco del centrocampista non sarebbe però collegato al bruttoal ginocchio ... anche se chiaramente adesso una sua convocazione in vista di domenica è tutt'che scontata. Decisiva ... Infortunio Zappacosta, tegola per Gasp: c'è lesione, altro lungo stop Delle conseguenze psicologiche il Testo unico infortuni del 1965, che definisce tutte le prestazioni riconosciute alle vittime del lavoro, non tiene alcun conto, sottolineano i promotori che ritengono ...Poiché molto spesso una partita di basket biene decisa dai dettagli, questo tipo di condizione si sta rivelando parecchio dolente per i Los Angeles Lakers. Anche ieri, ...