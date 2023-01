Altro infortunio per Zapata | Gasperini | “Problema muscolare | salta la Juve”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. “Tanti gol e tante buone azioni”. C’è soddisfazione in Gian Pierodopo il 5-2 inflitto allo Spezia dall’Atalanta che vale un posto ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno l’Inter a San Siro. “Non è mai facile passare ai quarti, nonostante tutto, viste le altre partite di Coppa Italia finite ai supplementari o ai rigori. Ci siamo con merito”. “Ne abbiamo subiti anche 4, ma se ne fai tanti vinci le partite” spiegain conferenza stampa, “ci misureremo con lantus domenica, abbiamo ancora bisogno di fare delle cose per esser ancora più concreti e avvicinarci alle big”. Ciò che preoccupaè la situazione infortuni, perché dopo Zappacosta per Torino non ci sarà nemmeno Duvana causa di un...