Allegri con Soulé e Kean | Juve così contro il Monza

Fantacalcio ®

Oggi alle 21 la Juve sfida il Monza negli ottavi di Coppa Italia. La probabile formazione di Massimiliano ...Massimilianoe Gian Piero Gasperini - Calciomercato.itIl match in questione è quello tra ... Ovviamente le condizioni del centrale classe 2003 andranno valutateattenzione nelle prossime ore,... Juventus: via Allegri, contatti con il sostituto “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Lo slogan, coniato dal presidentissimo bianconero Giampiero Boniperti, è sempre di moda sul pianeta Juventus. E da stasera lo sarà ancora di più, ...Allegri non si riesce a capacitare di ciò che gli sta succedendo: questo giocatore sta ostacolando il suo mercato. Ecco il motivo.