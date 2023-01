Allarme Kvara per la sfida con la Salernitana | Spalletti ha già pronte due alternative

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lucianoe i suoi uomini continuano la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio – ore 18 – contro ladi Davide Nicola. Dopo l’ampio turnover visto in Coppa Italia contro la Cremonese, il tecnico dei partenopei è pronto a riproporre l’11 tipo azzurro visto nelle ultime uscite di campionato. Pochi ballottaggi che riguardano per lo più le fasce: Mario Rui si gioca una maglia da titolare con Olivera, mentre è testa a testa tra Lozano e Politano per un posto in attacco.tskhelia NapoliIl grande dubbio di giornata, però, resta la presenza di Khvichatskhelia che, dopo aver accusato una sindrome influenzale nei giorni scorsi, non è ancora riuscito a recuperare al 100%.-Napoli,ancora in ...