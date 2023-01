Allarme a Solopaca per un sospetto pacco bomba | ansia | timori | poi il sospiro di sollievo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe preoccupazione per alcuni abitanti dia causa della presenza di un presuntorinvenuto questa mattina in via Olivella proprio in prossimità di un’abitazione. I residenti di quest’abitazione, insospettiti daldal quale fuoriuscivano anche fili elettrici, hanno allertato gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato Telese Terme denunciando la possibile presenza di un ordigno esplosivo. Intervenuti sul posto le Forze dell’Ordine hanno ritenuto di dover isolare l’area chiudendo al traffico via Olivella che congiungealla vicina Telese Terme. Successivamente da Napoli sono giunti i reparti specializzati. Gli artificieri, però, hanno escluso che potesse trattarsi di un ordigno ma che si trattava di ...

anteprima24.it

Il fiume Calore e' esondato trae Paupisi, invadendo i vigneti, danneggiati nei punti piu' ... "La situazione crea qualche particolarenella zona di San Marzano e Angri", spiega il ...per il maltempo nel Sannio con il Calore che è esondato in veri punti della provincia. Campi invasi dall'acqua nelle zone di Dugenta,e Paupisi. Problemi anche nel capoluogo nelle ... Allarme a Solopaca per un sospetto pacco bomba: ansia, timori, poi ... Questo l’allarme lanciato da Coldiretti Campania ... Il fiume Calore è esondato tra Solopaca e Paupisi, invadendo i vigneti, danneggiandoli in maniera significativa. Coldiretti focalizza l’attenzione ...Allarme per il maltempo nel Sannio con il Calore che è esondato in veri punti della provincia. Campi invasi dall'acqua nelle zone di Dugenta, Solopaca e Paupisi. Problemi anche ...