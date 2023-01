Allagamenti e smottamenti nel Sannio | notte di lavoro per i caschi rossi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono stati 12 gli interventi questadei Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti sul territorio per la nuovadi maltempo che ha investito il. Isono intervenuti per mettere in sicurezza le aree investite da frane epiù o meno estese in un territorio già fragile di suo e che le enormi quantità d’acqua piovana abbattutesi per 36 ore hanno ovviamente reso ancora più instabile. Si sono registratisoprattutto in Valle Caudina in particolare a Bonea,e frane hanno investito la valle vitulanese. Molti sono ancora gli interventi da effettuare da parte dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.