Algospeak | beffare la censura dei social si può per ora

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Secondo il Washington Post è destinato a cambiare il modo in cui comunichiamo e più in generale il nostro linguaggio. Anzi, questo processo sta già avvenendo, almeno nei Paesi anglosassoni. È l', neologismo nato dalla fusione tra le parole che in inglese indicano «algoritmo» e «linguaggio». Di cosa si tratta? Di una sorta di gergo nato suinetwork il cui obiettivo non è comunicare all'interno di una comunità ristretta senza che gli altri possano capire; tutt'altro. L'serve a parlare a tutti, aggirando però i controlli automatici deiche fanno scattare oscuramento e «ban» in caso di contenuti ritenuti inappropriati. Il fenomeno registrato su varie piattaforme da YouTube a Instagram, da Facebook a Twitch, è diventato di massa quando milioni di utenti per lo più giovanissimi hanno iniziato ...