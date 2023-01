Vanity Fair Italia

Si riapre il processo ad, il ventunenne che il 30 aprile 2020, a Collegno (Torino), uccise il padre a coltellate nel corso dell'ennesima lite in famiglia e che fu assolto in primo grado per legittima difesa. La ...Il ragazzo ha colpito a morte il genitore con 34 coltellate. In primo grado è stata riconosciuta la legittima difesa, ma per l'accusa le cose sono andate diversamente. La decisione della Corte di ... Alex Pompa, che uccise il padre violento per difendere la madre, ha cambiato cognome Anche il fratello maggiore Loris ha seguito lo stesso iter. Alex dovrà però rivivere in aula tutte le fasi del delitto: la Corte d'Assise d'Appello di Torino vuole infatti riascoltare la sua versione ...All'epoca dei fatti era appena diventato maggiorenne. Il giovane, che intervenne al culmine dell'ennesimo scontro, fu assolto.