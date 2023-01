Alex Cotoia rinuncia al cognome del padre Pompa | ucciso per difendere la madre

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non desidera più avere ildel, quelche hacon 34 coltellate perladalle ennesime violenze. Cosìa breve si chiamerà, come la mamma e il nonno materno. Una decisione condivisa anche dal fratello Loris: per entrambi ilpaterno sarà cancellato anche dalla carta d’identità. Una scelta che sottolinea come il giovane 21enne desideri dare un taglio netto al passato che ha segnato la sua infanzia e che non potrà mai dimenticare. Il 30 aprile del 2020, a Collegno (Torino), uccise ilGiuseppe, 52 anni, perla, vittima di continue violenze e vessazioni. Subito dopo, ...

