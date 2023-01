Alessia Marcuzzi come non l’avete mai vista! Trasparenze ed eleganza alla conduzione di Boomerissima!

In prima serata buone le performance dicon Boomerissima (8,5%), di Max Giusti con Boss in Incognito (7% alla prima), della fiction 'La Porta Rossa' (8%). In seconda serata, oltre a '...Oggiha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo . E ovviamente ha parlato del suo ritorno in tv su Rai Due alla guida del suo nuovo show Boomerissima , che ...Mara Venier smentita dalla collega: "Non sono la sua erede a Domenica In" Oggi Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del ...Definirla storica è davvero un po’ eccessivo. Ma diciamo che la settimana che va a chiudersi potrebbe aver raddrizzato e aperto l’orizzonte per una delle questioni più sofferte per la nazione tutta: o ...