Alessandro | chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne | età | lavoro | di dov’è | Paola e Gemma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio, undel parterre maschile, che ha deciso di partecipare per conoscere una donna speciale, una donna che si prenda cura di lui. Che gli dedichi del tempo. E lui subito ha attirato l’attenzione diGalgani, ma anche di. View this post on Instagram A post shared by(@) Cosa sappiamo sudiè un bel signore, è divorziato, non ha ...