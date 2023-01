Alessandro Cattelan ironizza sul Capodanno – gate ad Amici 22

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il mistero che aleggia attorno a ciò che è successo ad22, nella notte di, si è trasformato in un vero e proprio tormentone. Anche il conduttore di Stasera c’ènon ha potuto fare a meno di scherzare sull’argomento. Durante l’appuntamento di ieri, infatti, ha mostrato il titolo di un articolo che riportava le seguenti parole: “adsvela il dietro le quinte“. Incuriosito, ha letto il testo per scoprire che, dopo centinaia e centinaia di parole, il suo nome compariva solo alla fine: “non sa cosa sia successo“. Si è trattato di un siparietto molto divertente che non ha potuto fare a meno di suscitare qualche risata. È stato anche un modo per sdrammatizzare la vicenda che ha investito il talent show di Maria De ...

Radio Deejay

Strano, ma vero: Ezio Greggio è in onda su Rai 2. Già, perché era ospite dialla trasmissione Stasera c'è. E lo storico conduttore di Striscia la Notizia si è raccontato senza filtri, a cuore aperto, snocciolando i ricordi di una vita, tra ...... quale sarà il mood Si cercherà di voltare pagina Amici di Maria De Filippi: gli ospiti di domenica 22 gennaio 2023ha giudicato i cantanti settimana scorsa, mentre, come ospite ... Cattelan racconta l’esperienza da giudice ad Amici: “Erano tutti arrabbiati per Capodanno”. Cos’è successo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dopo il caso che i fatti accaduti ad Amici la notte di Capodanno hanno scatenato, a parlare è il fratello di Wax: “Non è successo niente, non offendete la sua educazione”.