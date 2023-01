Alessandra Amoroso 'celebra' la neve... in costume da bagno

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha "to" l'arrivo dellacon un bel... tuffo nella coltre bianca . Nulla di strano se non fosse che la cantante indossasse unda. "Risate. Amicizia. Natura. ...

Today.it

ha "celebrato" l'arrivo della neve con un bel... tuffo nella coltre bianca . Nulla di strano se non fosse che la cantante indossasse un costume da bagno. "Risate. Amicizia. Natura. ...La cantante salentina si concede uno scatto sexy in costume nella neve e i fan sembrano apprezzare ... Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni, nuda nella neve. I fan: "Onlyfans subito" Tornano questo fine settimana a Cesenatico i “Weekend dell’Arte”, gli stage con i grandi protagonisti della danza contemporanea.Costume nero e Ugg ai piedi, la cantante segue uno dei trend più apprezzati su Instagram, lanciato da Kim Kardashian. L'ultima a sfoggiare il bikini in montagna è stata Chiara Ferragni, seguita a ruot ...