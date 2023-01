Alec Baldwin sarà processato per la sparatoria sul set di Rush | l’attore accusato di omicidio colposo

(Di giovedì 19 gennaio 2023)con l’accusa diper lasul set del film Rust, in cui è morta la direttrice della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Insieme aldovrà rispondere delle accuse anche il responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez Reed, che aveva materialmente caricato l’arma. L’annuncio è arrivato dal procuratore di Santa Fe, nel New Mexico, Mary Carmack-Altwies, a distanza di un anno e mezzo dal tragico incidente dell’ottobre 2021.aveva in mano un revolver Colt 45 che li era stato detto fosse stato caricato solo con proiettili finti. Le indagini avevano fatto emergere però che l’arma era stata caricata con un vero proiettile che ha colpito ...

... quando un colpo partì da una pistola armata con proiettili veri impugnata dadurante le riprese, la procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attore. Il procuratore ha ...Arriva la svolta nel caso dell' incidente sul set di Rust avvenuto a ottobre del 2021 , quandoaccidentalmente sparò e uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins . Da mesi sono in corso indagini per accertare le responsabilità penali dell'accaduto e ora pare ufficiale: l'... Sparatoria sul set, Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo La procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attore Alec Baldwin per il suo ruolo nella sparatoria sul set del western 'Rust' in cui e' morta la direttrice della… Leggi ...Alec Baldwin: "Siamo di fronte a una terribile ingiustizia", ha reagito l'attore, ribadendo, attraverso l'avvocato Luke Nikas, di non avere ...