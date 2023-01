Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo per la sparatoria sul set di Rust

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una vicenda dai contorni oscuri che ora ha una svolta: la procura del New Mexico ha deciso di incriminare l' attore Alec Baldwin per il suo ruolo nellasul set del western `´ in cui è ...

...la procura del New Mexico ha deciso di incriminare l' attore...del New Mexico ha deciso di incriminare l' attore... Mary Carmack - Altwies, haper omicidio colposo non ...L'attore statunitensedovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film 'Rust'. Lo ha dichiarato l'ufficio del procuratore ...