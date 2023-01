Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo dopo sparatoria su set - Esteri - quotidiano.net

TGCOM

L'attore statunitensesarà accusato di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins , la direttrice della fotografia morta sul set del film western Rust nell'ottobre 2021. Lo ha deciso l'ufficio del ...La tragedia sul set del western 'Rust' nell'ottobre 2021, dove morì la direttrice della cinematografia. Stessa accusa per l'addetta alla manutenzione delle ... Sparatoria sul set, Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo New York – La procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attore Alec Baldwin per il suo ruolo nella sparatoria sul set del western "Rust” in cui è morta la direttrice della fotografia del film ...La procura del New Mexico ha deciso di incriminare l'attore Alec Baldwin per il suo ruolo nella sparatoria sul set del western 'Rust' in cui e' morta la direttrice della… Leggi ...