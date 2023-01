Alec Baldwin incriminato di omicidio colposo nella sparatoria sul set di Rust

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La star dovrà andare in tribunale, per l'attrezzista del film le stesse accuse. L'assistente alla regia, responsabile della sicurezza sul set, si dichiara colpevole di uso negligente di un'arma letale

Il Post

Sul set di Rust nell'ottobre del 2021, a causa di un tragico incidente, perse la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins . L'attoreutilizzò una pistola di scena che conteneva, a insaputa dell'attore, dei proiettili veri, uno dei quali ferì mortalmente Hutchins .accusato di omicidio colposo involontario ...Per quanto accaduto sul set del film 'Rust' L'attore statunitensedovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film 'Rust' . Lo ha dichiarato l'ufficio del procuratore ... L’attore Alec Baldwin sarà accusato di omicidio involontario per la morte della direttrice della fotografia a cui aveva sparato sul set nel 2021 La star dovrà andare in tribunale, per l'attrezzista del film le stesse accuse. L'assistente alla regia, responsabile della sicurezza sul set, si dichiara colpevole di uso negligente di un'arma letale ...L’attore statunitense Alec Baldwin dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della ...