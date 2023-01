Alec Baldwin e la responsabile delle armi sul set di Rust sono accusati di omicidio colposo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'attoree Hannah Gutierrez Reedstatidiper la morte di Halyna Hutchins sul set del filme Hannah Gutierrez Reed, che si occupavasul set, dovranno affrontare l'accusa di essere colpevoli diper la morte di Halyna Hutchins, avvenuta durante le riprese dinell'ottobre 2021. L'attore aveva sparato durante le prove di una scena ambientata in una chiesa, ferendo mortalmente in modo involontario la donna, che lavorava come direttore della fotografia, non sapendo che la pistola che stava usando conteneva un vero proiettile. Mary Carmack-Altwies, procuratore ...

