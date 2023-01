Alec Baldwin è accusato omicidio colposo per la morte di Halyna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’attore statunitensedovrà rispondere dell’accusa diper ladella direttrice della fotografiaHutchins sul set del film ‘Rust’. Lo ha dichiarato l’ufficio del procuratore distrettuale del New Mexico. Siache la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed, saranno accusati diper ladella Hutchins sul set del film, le cui riprese si svolgevano nella contea di Santa Fe. L’assistente alla regia, David Halls, ha invece firmato un patteggiamento per l’accusa di uso negligente di un’arma mortale, ha spiegato l’ufficio del procuratore distrettuale. Nessuna accusa specifica verrà presentata invece per il ferimento non ...

