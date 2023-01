Alec Baldwin | accusato per omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La procura del New Mexico ha deciso di incriminareperinvolontario. Cosa rischiase ritenuto colpevole? Se riconosciuto colpevole, l’attore rischia tra 18 mesi e cinque anni di carcere. Le parole della District Attorney “Dopo un esame approfondito delle prove e delle leggi dello stato del New Mexico, ho stabilito che ci sono prove sufficienti per presentare accuse penali controe altri membri della troupe cinematografica di Rust“, ha detto giovedì Carmack-Altwies. “Sotto il mio controllo, nessuno è al di sopra della legge e tutti meritano giustizia“. Il procuratore “Se una di queste tre persone –, Hannah Gutierrez-Reed o David ...

TGCOM

