Al Teatro Troisi in scena Miseria Bella con Francesco Procopio ed Enzo Casertano

ExPartibus

... Argenta (Fe) il 18 febbraio aldel Fluttuanti; Palermo , dal 24 febbraio al 4 marzo alAl Massimo; Napoli , dal 16 al 19 marzo al; Barletta (Bat) il 25 marzo al ...... regia di Andrea Bermani (2007) Liberiamo qualcosa , regia di Guido Tortorella (2009) [5]... regia di Werner Schroeter (1979) Ricomincio da tre, regia di Massimo(1981) Morte di un ... ‘Miseria Bella’ al Teatro Troisi Continua la stagione artistica del Teatro Troisi di Napoli, con Francesco Procopio ed Enzo Casertano protagonisti dello spettacolo ‘Miseria Bella’. In scena nello spazio di via Leopardi gestito da Pin ...Continua la stagione artistica del Teatro Troisi, con Francesco Procopio ed Enzo Casertano protagonisti dello spettacolo “Miseria Bella”. In scena nello spazio di via Leopardi gestito da Pino Oliva da ...