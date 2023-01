Al Pistoia Blues 2023 arrivano i Baustelle - Spettacoli - lanazione.it

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Primo annuncio dell'associazioneIn: il trio di Montepulciano (con un tour primaverile già sold out) sarà in piazza Duomo l'8 luglio, unica data estiva in ...

Agenzia ANSA

La band toscana il prossimo 14 aprile pubblicherà il suo nuovo lavoro Elvis, anticipato dal singolo Contro il MondoPrimo annuncio dell'associazioneIn: il trio di Montepulciano (con un tour primaverile già sold out) sarà in piazza Duomo l'8 luglio, unica data estiva in ... I Baustelle primi ospiti DI Pistoia Blues 2023 - Toscana Ritorna il Pistoia Blues Festival con la 42esima edizione prevista nella prima settimana di luglio 2023 sempre in piazza Duomo a Pistoia. I primi artisti annunciati sono i Baustelle: si esibiranno il ...Primo annuncio dell'associazione Blues In: il trio di Montepulciano (con un tour primaverile già sold out) sarà in piazza Duomo l'8 luglio, unica data estiva in Toscana ...