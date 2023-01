Al Pan l’evento “Sport e impianti sportivi tra carenze | impegno e prospettive”

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVOANAPOLI, PROMOTRICE DI ATTIVITA E INIZIATIVE NEL SOCIALE PRESENTAIVI PER LA FORMAZIONE DEI RAGAZZI” – TRAintitolato “ivi per la formazione dei ragazzi – Tra” si terrà al Palazzo delle Arti Napoli (PAN), in Via dei