Al Palabarton in preparazione della trasferta di Modena

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il centrale bianconero Roberto Russo: “Sappiamo che domenica ci aspetta una partita difficile ed un’altra battaglia. Modena ha alzato notevolmente il suo livello di gioco, viene dalla sconfitta a Milano per cui avrà voglia di riscatto. Affronteremo al meglio il match cercando di metterli in difficoltà e di tornare a Perugia con i tre punti in palio”. Valsa Group secondaclasse e, nonostante la battuta d’arresto nell’ultimo turno, in notevole crescita Prosegue il camminoSir Safety Susa Perugia in vista de prossimo match ufficiale che vedrà domenica i Block Devils far visita alla Valsa Group Modena nel big match per eccellenza, prima contro secondaclasse,quinta di ritorno di SuperLega.Allenamento tecnico ed anche fisico nel pomeriggio per gli uomini di coach Anastasi. Lo staff tecnico ...