(Di giovedì 19 gennaio 2023) RYADH - L'attesa è finita. Ronaldo e Messi si sfidano in amichevole in Arabia Saudita . I due assi del calcio mondiale che hanno incantato negli ultimi 15 anni, saranno l'uno difronte all'altro, per ...

...Al King Fahd International Stadium di Riad va in scena la super amichevole tra il Paris Saint - Germain e una selezione All Stars del campionato saudita (composta da giocatori di Al Hilal e Al) ...Prima del fischio d'inizio dell'amichevole tra Paris Saint - Germain e la selezione di all star di Ale Al - Hilal , Ronaldo e Messi si sono stretti la mano e si sono detti poche frasi. Il ... Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg diretta 3-5: Ekitike sigla il pokerissimo A segno sia il portoghese (capitano della selezione mista Al Nassr/Al Hilal) che l'argentino del Psg: spettacolo nella 'Riyadh Season Cup' ...Leo Messi subito in gol dopo 2 minuti in PSG-All Star Al Hilal-Al Nassr (5-4) ma Cr7 risponde da campione, infilando una doppietta ...