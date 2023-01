Al Nassr&Al Hilal All Stars - Psg diretta 3 - 4 | Ronaldo e Messi escono dal campo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) RYADH - L'attesa è finita.si sfidano in amichevole in Arabia Saudita . I due assi del calcio mondiale che hanno incantato negli ultimi 15 anni, saranno l'uno difronte all'altro, per ...

In questo match però, Cristiano Ronaldo non indosserà la maglia dell' Al -, visto che scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni dei suoi compagni e dai rivali cittadini dell' ...... grande protagonista oggi nell'amichevole che ha opposto il Paris Saint - Germain e il Riyadh XI , una squadra all - star saudita, composta esclusivamente da giocatori di Ale Al - Hilal . Il ... Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg diretta 3-5: Ekitike sigla il pokerissimo Oggi pomeriggio, alle 18 ora italiana, al King-Fahd Stadium di Riyad, e' in programma l'attesa amichevole tra il Paris Saint-Germain e il Riyadh Season Team, una selezione dei migliori giocatori che ...