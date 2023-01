Al governo Meloni non importa nulla dei poveri | trovo irreparabili i danni che sta causando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Se c’è una cosa che accomuna, dal punto di vista politico, fascismo (anche in certe sue varianti edulcorate) e capitalismo (specie nella sua versione neoliberale, che è quella che va per la maggiore, specie dalle nostre parti) è la tendenza, per la verità alquanto vigliacca, a prendersela con i deboli e a lasciar stare i forti. Ciò contribuisce a spiegare continuità e l’intenso feeling esistenti tra Mario Draghi e Giorgia, coi rispettivi mondi di riferimento. Hanno infatti in comune, innanzitutto, l’omaggio servile nei confronti dei potenti a cominciare dagli organismi europei e internazionali che decidono, fin nei dettagli, la “nostra”, in realtà loro, politica estera e anche quella interna (“ahi serva Italia di dolore ostello” diceva Dante Alighieri e non è cambiato granché da questo punto di vista). Dismessa la finta manfrina “sovranista”, ...