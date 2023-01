(Di giovedì 19 gennaio 2023) Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), ha affermato che c'è stata una "" del numero delpresso la centrale ...

Agenzia ANSA

Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), ha affermato che c'è stata una "riduzione" del numero del personale ucraino presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia da quando le forze russe hanno occupato la struttura e la ...Un'escalationche soprattutto in Israele viene seguita con estrema attenzione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il direttore generale dell', Rafael Grossi, con il ... Aiea, drammatica riduzione personale ucraino a Zaporizhzhia ... Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha affermato che c'è stata una "drammatica riduzione" del numero del personale ucraino presso la centrale nu ...