Ag Kvaratskhelia | «Manchester City? Pensa solo al Napoli»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvichasul futuro del calciatore del. I dettagli Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, ha parlato al portale russo Championat dell’interessamento delper l’esterno del. PAROLE – «Al momento non c’è niente né con noi né con il. C’è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come puòre ad un’altra squadra?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sull'interesse del Manchester City, l'agente di Kvaratskhelia ha infatti risposto: " Non ho documenti sulla mia scrivania in questo senso, e suppongo nemmeno nella sede del Napoli ". "Manchester City forte su Kvaratskhelia" La squadra di Pep Guardiola può accantonare il portoghese per tuffarsi su un altro profilo del nostro campionato ... Gaetano Fontana ha rilasciato un'intervista in esclusiva a NCL toccando vari temi della stagione disputata dal Napoli: ecco le sue parole.