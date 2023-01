Affare in chiusura | svelate le cifre dell’accordo | arriva al Napoli!

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In attesa di proseguire il suo cammino nel campionato di Serie A – sabato ore 18 contro la Salernitana – il Napoli continua ad essere vigile anche sul mercato. Cristiano Giuntoli è ancora alla ricerca di alcuni profili in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, e presto potrebbe chiudere il primoinvernale. Si tratta di Pierluigi Gollini, portiere classe ’95 in prestito alla Fiorentina, che negli ultimi giorni è stato più volte accostato al club partenopeo. Gollini Napoli Fiorentina Gollini Napoli: le novità Stando a quanto riferito da Rai News, infatti, Napoli e Atalanta – club che possiede il cartellino del giocatore – avrebbero trovato l’accordo definitivo per il passaggio del portiere in Campania. Prestito con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 8,5 milioni di euro. Il giocatore è atteso a Villa Stuart ...

