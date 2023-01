AEW | Orange Cassidy stabilisce un nuovo record per le difese titolate

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dynamite di ieri si è aperto con la difesa del titolo All-Atlantic dicontro Jay Lethal. Nonostante le distrazioni a bordo ring da parte dei compagni di Lethal,è uscito vittorioso dal match assicurandosi che il suo regno titolato continuasse. Significa anche che ha stabilito unpiuttosto impressionante in AEW considerando la breve durata del suo regno. Piùin assoluto per un titolo maschile nella storia dell’AEW Nonostante abbia battuto Pac per il titolo All-Atlantic solo tre mesi fa,ha già difeso con successo la cintura più di chiunque altro abbia difeso un titolo di singolo maschile in un solo regno in tutta la storia della AEW. La vittoria disu Lethal è stata la decima difesa con successo, ...

