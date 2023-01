AEW | Clamoroso turn heel di Saraya | con lei anche Toni Storm

The Shield Of Wrestling

... Saraya FKA Paige è tornata in azione e lo ha fatto in grande stile sul ring della. Nonostante ... Triple Threat Match: Samoa Joe batte Wardlow (C) & Powerhouse Hobbs Primocambio di ...Nella puntata di Dynamite di ieri sera i fan hanno assistito a un match tra CM Punk e Jon Moxley, valido per l'unificazione dei titoli mondiali della. Il risultato è stato: non solo a vincere è stato Mox, ma il match è durato pochissimi minuti , lasciando il pubblico di Cleveland a bocca aperta. Darby Allin ha sconfitto KUSHIDA a AEW Dynamite Ieri notte si è compiuto un clamoroso turn heel per Saraya ... Alla base sembra esserci il disprezzo verso i talenti nati e cresciuti in AEW. Turn heel per Saraya Ieri notte a Dynamite si è compiuto ...Darby Allin e KUSHIDA si sono affrontati per il TNT Championship nell’ultimo episodio di AEW Dynamit, vediamo come è finito.