Aeroporto di Fiumicino | la Flai denuncia | “Cargo City abbandonata a se stessa”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)– “Vogliamore lo stato di abbandono in cui versa la.” A parlare il coordinamento dellaLazio. Gli enti che hanno portato lo scalo romano ad essere premiato più volte come migliordi Europa sembrano aver dimenticato l’area. “La– proseguono – è una comunità di circa 2000 persone e necessita dei servizi essenziali per lo svolgimento delle attività. Non è possibile che l‘unico punto ristoro così come la banca siano chiusi da anni, dell’ufficio postale previsto non si è neanche vista l’ombra. Come sindacato abbiamo più volte portato alla luce questa situazione assurda senza, però, mai avere risposte dai soggetti interessati”. “Speriamo che chi di ...

Il Faro online

Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" a, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nelle ultime ore hanno denunciato due persone per tentato furto e sanzionato una persona mentre procacciava clienti senza alcun titolo. Nei ...La Sogeaal, società che gestisce l'di Alghero, annuncia la cassa integrazione per migliaia di dipendenti sardi e, con ...territoriale con compensazione per le rotte Alghero - Romae ... Espulso dall'Italia ruba profumi al duty free dell'aeroporto di Fiumicino Volotea ha confermato che, da oggi, sono in vendita i biglietti aerei per volare in regime di continuità territoriale tra Olbia e Roma-Fiumicino. I voli, con tre frequenze giornaliere a/r, saranno ope ...Il vettore aereo ITA Airways comunica che sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per volare dal 17 febbraio 2023. La compagnia ...