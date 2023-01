Adesso più sicuro il Samsung Galaxy S21 FE | patch di gennaio 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) IlS21 FE potrebbe ottenere presto l’aggiornamento alla One UI 5.1: tuttavia, il nuovo software dovrebbe debuttare con la serie deiS23 il 1 febbraio, il che significa che per l’upgrade delS21 FE alla One UI 5.1 bisognerà aspettare almeno un mese. Nel frattempo, il colosso di Seul sta implementando ladi sicurezza diper la variante internazionale del device. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento porta il firmware del telefono alla versione G990EXXS3DWA6. Il pacchetto porta ladi sicurezza diche corregge oltre cinquanta vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento è stato sviluppato, ...

LA NAZIONE

"Uno scatto dell'81, poi maivisto". Restavano infatti i legami col marito di lei, poi ... Qui cioè dove vivono i parenti del boss ma anche, si è scoperto, il boss in persona: a pochi ...I dati sono diventati "moltopositivi", il 2023 "non sarà brillante ma sarà comunque molto meglio di quanto si temesse, il mercato del lavoro non è mai stato così vivace come", ha aggiunto. La città ricorda la strage di via Groppini "La guerra attuale adesso più che mai"