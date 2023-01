Addio Lollo. A Roma i funerali della Bersagliera

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Uno squillo di tromba e i bersaglieri sull'attenti. Comincia così l'ultimo saluto alla diva del cinema italiano. Ginabrigida nell'immaginario di tutti sarà sempre la "", da quel nomignolo che una serie di film con Vittorio de Sica le ha attribuito. E i bersaglieri veri le hanno reso omaggio ponendo un cappello con le piume sul feretro e con un picchetto d'onore in piazza del Popolo, davanti alla chiesa degli Artisti, dove si sono celebrate le esequie. All'esterno una folla di curiosi e persone semplici che hanno voluto portare l'ultimo saluto allanazionale. C'erano anche tanti esponenti del mondo dello spettacolo e non solo. Ad attenderla il sindaco di Subiaco, la manager Tiziana Rocca, Mara Venier, Daniel McVicar, Giulio Base, Barbara Bouchet, l'avvocato Ingroia, l'ex marito Xavier Rigau. Prima del rito ...

Ai lati due ritratti dellanei tempi d'oro della sua attività cinematografica mentre sullo ... L'DEI FAN - 'Ciao Gina, grazie per le emozioni', 'Un saluto alla fata turchina', 'Con te si ... Gesto che spiazza tutti dopo l'addio ad una della più grandi attrici ... che si sarebbe scontrato con il figlio ed il nipote della Lollo. La grande attrice Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio