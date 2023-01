Addio | L' Eredità Rumors | Flavio Insinna furioso | chi piazzano al suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Clima teso su Rai 1, dove i vertici penserebbero di puntare su Marco Liorni e il suo Reazione a catena. Il quiz ha registrato un vero e proprio successo andando in onda eccezionalmente fino alla fine di ottobre. Il programma ha infatti ottenuto il 30 per cento di share, portando Viale Mazzini a un ripensamento. La prima rete della tv di Stato non esclude uno stravolgimento nel palinsesto del 2023. Liorni e Reazione a catena potranno andare in onda dal 5 giugno fino al 17 dicembre. Una notizia che, alla guida de L'da settembre, non avrebbe preso bene. Il settimanale Oggi parla addirittura di un", perché rischia di perdere buona parte del suo spazio. Intanto sono già in corso i casting per partecipare alla diciassettesima edizione di Reazione a ...