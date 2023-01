Addio a Pumbino | il maialino star dei social è morto | l' annuncio è straziante

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilvietnamita più amato dai. In due anni Pumba, per gli amici, era diventato una vera e propriadeinetwork con decine di milioni di visualizzazioni, ...

era stato operato e, fortunatamente l'operazione era andata a buon fine. 'HA SUPERATO L'OPERAZIONE!', scrivevano con grande gioia i due padroni del maialino vietnamita . 'Non potete ...Pumba, '' per chi lo amava, era un maialino vietnamita, cioè un suino con i tratti tipici di un maiale ma ha una taglia decisamente ridotta e setole più irsute .a Pumba, il maialino ... Addio Pumba (Pumbino per gli amici), il maialino vietnamita di Vicenza star mondiale degli animali influencer Il maialino vietnamita più amato dai social è morto. In due anni Pumba, per gli amici Pumbino, era diventato una vera e propria star dei social network con decine di milioni ...Lo struggente annuncio si Charley Rama e Anna Baldato: è morto Pumba, il maialino diventato star dei social: "Non ce l'ha fatta e noi siamo distrutti" ...