Addio a Francesco De Domenico | sociologo della comunicazione ed ex dirigente Rai

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023)De, fondatoreprima cattedra di sociologiaall’Università “La Sapienza” di Roma, studioso rigoroso dei linguaggi“tv globale” e a lungoRai, è morto nella clinica Villa Betania di Roma. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 31 gennaio. La notiziascomparsa è stata confermata all’Adnkronos dal professore Mario Morcellini, già presideFacoltà di Scienzedell’Università “La Sapienza” di Roma. Entrato nel 1970 come funzionario in Rai, nell’azienda radiotelevisiva pubblica ha svolto importanti incarichi dirigenziali, concludendo la carriera come presidente di Rai Way (2008-2011), la società che ha curato per la Rai ...