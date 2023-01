Achille Lauro | un incontro intimo a teatro con “Unplugged”

Agenzia ANSA

... il cui vincitore accede di diritto alla finale della manifestazione: Elettra ha già pronto un piano B, preso a prestito dal suo collega. La notizia del progetto dell'erede della Casa ...... ha annunciato gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Cristoforo Colombo , durante la settimana del Festival, in stretto collegamento con l'Ariston: Annalisa;; Piero Pelù; ... Sanremo, a Piazza Colombo Achille Lauro, Annalisa e LRDL Piero Pelù, Francesco Renga e Nek in coppia, Achille Lauro, Annalisa, La Rappresentante di Lista, sono i sei nomi che saliranno sul palco allestito a Sanremo in piazza Colombo. Ogni sera Amadeus si ...Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Se non vedete l’ora che arrivi il 7 febbraio e non volete perdervi nulla della 73ª edizione del Festival, iniziate a seguire @sanremorai, su ...