Acerra Non vogliono aspettare il turno | in 7 picchiano infermiere al pronto soccorso

Fanpage.it

... questa volta a Villa dei fiori ad. Secondo la ricostruzione dell'associazione, una famiglia composta da sette persone ha accompagnato nella struttura sanitaria un ragazzino,ancora ...... Torino, Vercelli, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Busca (Cuneo), Verona, Aosta,(Napoli), ... Obiettivo dell'iniziativa è valorizzare il carnevalesolo come occasione di divertimento ma anche ... Il ragazzo non deve fare la fila, infermiere picchiate al Pronto ... Hanno preteso di essere visitati subito, quando i sanitari gli hanno chiesto di aspettare il turno previsto, è scattata la follia: in 7 hanno aggredito due infermiere e il personale del 118. È accadut ...Asl Napoli 2: aggressione numero 3 del 2023 segnalata dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". Al pronto soccorso di Villa dei Fiori di Acerra si presenta una famiglia di 7 persone con un ragazzo ...