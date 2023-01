Accordo Ronaldo-Juventus | è legale? La verità sulla carta segreta di Agnelli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Rinvenuta la documentazione relativa all’tra il fuoriclasse portoghese, oggi in Arabia, e la: vi spieghiamo cos’è. L’inchiesta Prisma procede spedita e lacontinua a tremare. L’ultimo giorno di presidenza die, di seguito, il primo di Ferrero, sono coincisi con il ritorno in auge delle conclamate carte segrete relative ae ai problemi ad esse legate. Nelle scorse settimane, infatti, quest’argomento aveva praticamente monopolizzato programmi, telegiornali e quotidiani a tema sportivo e calcistico. Ma in cosa consisterebbero queste fantomatiche “carte segrete” riguardanti Cristiano? Già in un primo momento, si era vociferato come la questione riguardasse una fetta -importante- dello stipendio del portoghese, che a Torino percepiva ...

...no Sul documento c'è solo la firma dell'ormai ex ds Fabio Paratici ma non quella del giocatore portoghese.. I magistrati hanno provato a chiedere conto dell'a CR7 (attraverso una ...Nel match perònon indosserà la maglia dell'Al - Nassr, infatti scenderà in campo in una ... prendendo in considerazione il ricavo complessivo per tutta la durata dell'Lo sceicco ... La "carta di Ronaldo", il documento che "non deve esistere". E che CR7 non ha firmato Le accuse sono molteplici e anche il passato di Cristiano Ronaldo a Torino potrebbe rovinare ulteriormente la dirigenza piemontese. Non c'è mai stato l'accordo tra Juventus e Ronaldo: spunta l'indizio ...Egregio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro', si legge nell’intestazione. Poi, a seguire, c’è l’oggetto della comunicazione: 'Accordo Premio Integrativo — Scrittura integrativa'.