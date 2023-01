Aborto | Zanella Avs | ' destra mette a rischio diritto | siamo preoccupati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La proposta di legge di Fratelli d'Italia è preoccupante. È un testo molto funzionale alla propaganda dellama assai pericoloso sul piano dei diritti". Lo dice Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, commentando il disegno di legge presentato al Senato da Fratelli d'Italia in base al quale "la soggettività giuridica" dell'individuo "ha origine dal concepimento, non dalla nascita". "Dare personalità giuridica al concepito significa rompere la relazione tra creatura e madre, sancita dalle norme e dalla cultura e delle lotte di tanti anni. Non esiste vita intra-uterina a prescindere dal corpo e dalla mente della madre. La personalità giuridica è della madre e la usa secondo il suo modo di guardare il mondo", ha aggiunto