Aborto | Majorino Pd | ' Inquietanti i segnali del governo | non permetteremo passi indietro'

Il Sannio Quotidiano

...revisioni delle attuali norme sull'. Non che la cosa sorprenda, vista la natura di destra dell'esecutivo, ma è necessario tenere alta la guardia. Di questo ha parlato Pierfrancesco, ...... candidato presidente della Regione Lombardia per centrosinistra e M5s, riferendosi alle proposte di legge avanzate in questi giorni di revisione della legge sull'. Persi tratta di '... Lombardia: Majorino, ‘da Roma segnali inquietanti, a rischio diritto ... Il governo Meloni ha visto proporre dalla propria maggioranza diverse revisioni delle attuali norme sull’aborto. Non che la cosa sorprenda ... Di questo ha parlato Pierfrancesco Majorino, candidato ...Milano, 19 gen. (Adnkronos) – “I segnali inquietanti che giungono da Roma, con proposte di legge che vogliono riportare le lancette della storia a cinquant’anni fa e che pensavamo di lasciarci alle sp ...