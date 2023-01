Abodi sugli scontri | 'Non si può essere tifosi e delinquenti O si è tifosi o delinquenti'

La Gazzetta dello Sport

"Non si può essere tifosi e delinquenti: o si è tifosi o delinquenti". Così il ministro dello Sport Andreatornaincidenti tra tifosi di Badia al Pino e commenta la decisione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di vietare per due mesi le trasferte ai sostenitori di Roma e Napoli: "È ...Ne ha parlato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, tornandoscontri in autostrada dello scorso 8 gennaio e del successivo divieto di trasferte imposto dal ministro Piantedosi ai ... Scontri, Abodi: "Non si può essere tifosi e delinquenti: o si è tifosi o delinquenti" "Quello che succede fuori da uno stadio rientra nell'ordine pubblico e ringrazio sempre le forze dell'ordine perche' sono motivo della nostra tranquillita'. Non sono soddisfatto e contento che a centi ...'Non si può essere tifosi e delinquenti, o si è tifosi o si è delinquenti'.ROMA (ITALPRESS) - 'La soluzione giusta e che condivido è quella ...