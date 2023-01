A scuola con la ‘monnezza’ | la protesta delle mamme a Napoli | “È uno schifo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBidoni della raccolta differenziata a terra, spazzatura abbandonata in strada e tutto intorno erbacce incolte e strappate. È stato questo lo scenario che si sono trovati di fronte alcuni genitori i cui figli sono stati iscritti allaSan Giovanni Bosco di Ponticelli. I fatti sono accaduti questa mattina, in occasione del rientro in classe dei ragazzi. Questi ultimi, a causa dell’allerta meteo, non sono andati aper due giorni. Al rientro in aula, questa mattina, i papà e lenon hanno potuto non notare lo stato di degrado e abbandono al quale l’esterno dell’istituto è stato condannato. Immediate le segnalazioni al Comune di. Sembrerebbe, però, che da Palazzo San Giacomo sia arrivata una risposta poco rincuorante: non ci sarebbero nemmeno le risorse per curare il ...