A scuola ci si va per imparare | crescere e formarsi o per far sfoggio di scherzi pericolosi di pessimo gusto? Lettera

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Inviato da Giovanni Todeschini - Leggo sulla pagina web di “Orizzonte” del 18 gennaio 2023 la seguente notizia. “Studente ferito in classe con il righello spezzato è stato operato”. Il padre: “Agiremo a livello civile e penale”. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... all'ottenimento di un importante traguardoIsobel, alla storia del rapporto di Eleonora con i ... l'allievo ha avuto la fortuna di rientrare nellapoco più di una settimana fa. Ma la ...Anche di quelle presentatecambiare la, tra le quali figurano le 16 promosse dall'Anief e illustrate un paio di giorni fa alla Prima e Quinta Commissione di Palazzo Madama da una ... Docenti neoimmessi in ruolo 2022: tutte le info per compilare la graduatoria interna di istituto. GUIDA E' tempo di anticipazioni ad Amici 22. Domenica 22 gennaio ci sarà la prima puntata post Capodanno - gate, durante la quale, com'è ormai noto, si sono ...Per secoli, la cultura protestante del Nord Europa ha considerato ... solo il 30% ha istruzione superiore alla scuola dell’obbligo, il 60% ha più di 40 anni, il 65% vive nel meridione. Senza adeguata ...