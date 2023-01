A Sant’Agata de’ Goti | in Campania | è franata una parte del cimitero e diverse bare sono cadute in un torrente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Giovedì ade’, in, èuna porzione del terreno su cui si trova un, facendo cadere in ununa ventina die decine di urne. Secondo la ricostruzione del sindaco, Salvatore Riccio, il

Uno smottamento - probabilmente dovuto alle piogge di questi giorni - ha causato stamattina un crollo al cimitero cittadino di Sant'Agata de' Goti (Benevento). Più di cento, tra bare e urne funerarie, sono state trascinate dal costone ceduto nel vallone sottostante dove insiste un torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.